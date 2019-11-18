В городе Ош на автомойке умер школьник. Милиция назначила экспертизу

В Оше на автомойке около автомобильного рынка «Жапалак» скончался 16-летний подросток. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что сообщение о погибшем в милицию поступило от медиков скорой помощи.

«Выехавшая на место оперативно-следственная группа не обнаружила никаких телесных повреждений. Личность мальчика установлена. Им оказался 16-летний уроженец Ноокатского района А.Т. Родственники отказались от претензий к кому-либо и забрали тело. Факт зарегистрирован в ЕРПП, назначена судмедэкспертиза. По предварительным данным, у подростка случился сердечный приступ», — добавили в УВД.