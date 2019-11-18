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Происшествия

В вагоне для угля россиянин пытался покинуть Кыргызстан

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Каинды-железнодорожный» задержали гражданина Российской Федерации за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, в ходе досмотра состава грузового поезда пограничный наряд обнаружил 48-летнего россиянина без документов, который прятался в вагоне для перевозки угля. Он пытался выехать в Казахстан.

После составления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
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