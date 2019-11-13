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В Базар-Коргоне студентка из Бишкека распространяла экстремистские материалы

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области задержана подозреваемая в распространении экстремистских материалов запрещенной в Кыргызстане группировки «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что 18-летняя девушка является студенткой второго курса международного университета в Бишкеке.

«В августе сотрудники милиции получили информацию о раздаче экстремистских материалов в районной намазкане для женщин. Идеологию «Хизб ут-Тахрира» распространяли среди местных жителей и в социальной сети Facebook. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Во время оперативно-следственных мероприятий задержана подозреваемая. У нее обнаружены 54 книги на арабском языке, тетради. В ходе проверки мобильного телефона выяснилось, что девушка с фейкового аккаунта под ником Мухсинбек Мубинов распространяла идеологию «Хизб ут-Тахрира». Назначена экспертиза», — отметили в УВД.
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