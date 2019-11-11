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Происшествия

В Санкт-Петербурге избили кыргызстанца

В Санкт-Петербурге избили кыргызстанца, он в реанимации. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, на лице потерпевшего гематомы и ссадины. Состояние пациента медики признали удовлетворительным.

Невменяемого мужчину в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали 11 ноября из квартиры по улице Тамбасова в Санкт-Петербурге. 

Информации о судимости, регистрации и административной ответственности мужчины пока нет. Проводится дополнительная проверка.
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