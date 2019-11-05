10:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Задержали террориста-наемника из Кыргызстана, участвовавшего в боях в Сирии

Задержан 24-летний гражданин Кыргызстана, уроженец Джалал-Абадской области, разыскиваемый по статье «Наемничество». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

Установлено, что задержанный в 2015 году выехал в Сирию, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в вооруженном конфликте против правительственных войск Сирии в составе бандформирований международных террористических организаций.

пресс-центра ГКНБ КР
Фото пресс-центра ГКНБ КР. Задержанный кыргызстанец

Задержанный под видом трудового мигранта скрывался в одной из стран СНГ.

В настоящее время он водворен в ИВС ГУВД Джалал-Абада.

Ведется следствие.
Ссылка:
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
В ГКНБ разработали положение о реабилитации пострадавших в терактах
В Оше задержан член террористической группировки. Он скрывался восемь лет
ФСБ задержала проповедника из Кыргызстана
В Самарской области кыргызстанца обвинили в публичном оправдании терроризма
Гражданин Кыргызстана в России вербовал боевиков и отправлял их в Сирию
В Кыргызстане задержали боевиков, возвратившихся из Сирии
Пропагандист терроризма из Казахстана скрывался в Бишкеке
В Афганистане у границ СНГ сосредоточено пять тысяч террористов
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 29 заключенных
Глава Совбеза КР: Рост экстремизма, сепаратизма и терроризма продолжается
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке жестоко избит директор &laquo;Кыргызкомур&raquo; Канатбек Аширбаев В Бишкеке жестоко избит директор «Кыргызкомур» Канатбек Аширбаев
Задержан водитель внедорожника, насмерть задавивший трехлетнего ребенка Задержан водитель внедорожника, насмерть задавивший трехлетнего ребенка
Избиение директора &laquo;Кыргызкомур&raquo; связывают с&nbsp;установкой камер на&nbsp;Кара-Кече Избиение директора «Кыргызкомур» связывают с установкой камер на Кара-Кече
В&nbsp;Бишкеке мужчина изнасиловал, а&nbsp;затем утопил в&nbsp;БЧК девушку В Бишкеке мужчина изнасиловал, а затем утопил в БЧК девушку
Бизнес
WO!W&nbsp;&mdash; Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получи БЕЗЛИМИТ НА&nbsp;ВСЕ! WO!W — Переходи на О! и получи БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ!
История предпринимателя: уйти из&nbsp;офиса, чтобы шить одежду для российских брендов История предпринимателя: уйти из офиса, чтобы шить одежду для российских брендов
Российская сеть лабораторных отделений &laquo;Гемотест&raquo; теперь в&nbsp;Кыргызстане Российская сеть лабораторных отделений «Гемотест» теперь в Кыргызстане
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
5 ноября, вторник
10:32
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 ноя...
10:29
Задержали террориста-наемника из Кыргызстана, участвовавшего в боях в Сирии
10:16
Азиз Суракматов испугался участи Кулматова из-за школы в «Мурас-Ордо»
10:01
За месяц международные резервы Кыргызстана выросли на $9,13 миллиона
09:58
Машина скорой помощи врезалась в минивэн. Пострадал ребенок