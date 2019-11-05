Задержали террориста-наемника из Кыргызстана, участвовавшего в боях в Сирии

Задержан 24-летний гражданин Кыргызстана, уроженец Джалал-Абадской области, разыскиваемый по статье «Наемничество». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

Установлено, что задержанный в 2015 году выехал в Сирию, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в вооруженном конфликте против правительственных войск Сирии в составе бандформирований международных террористических организаций.

Фото пресс-центра ГКНБ КР. Задержанный кыргызстанец

Задержанный под видом трудового мигранта скрывался в одной из стран СНГ.

В настоящее время он водворен в ИВС ГУВД Джалал-Абада.

Ведется следствие.