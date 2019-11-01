Избиение директора «Кыргызкомур» связывают с установкой камер на Кара-Кече

Покушение на директора ГП «Кыргызкомур» Канатбека Аширбаева, возможно, связано с установкой видеокамер на угольном разрезе «Кара-Кече». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
По ее данным, покушение прозошло 30 октября около полуночи, когда Аширбаев выходил из спортивного зала в микрорайоне «Тунгуч».
«На него напали двое неизвестных в масках. Они старались бить по голове, но директор защищался и большая часть ударов пришлась на руки. Это, возможно, связано с камерами, которые мы установили на Кара-Кече», — отметили в ГП.
В «Кыргызкомуре» сказали, что директор находится на рабочем месте.
«Ему наложили швы. Сегодня его состояние стабильное. Работа «Кыргызкомура» в связи с нападением на директора не остановилась», — подчеркнули в пресс-службе.
В Октябрьском РОВД пообещали предоставить подробности позднее.