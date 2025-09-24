Ситуация с поставками угля. «Кыргызкомур» ввел в эксплуатацию новые предприятия

ОАО «Кыргызкомур» за последние два года ввел в эксплуатацию четыре новых предприятия, активная подготовка к предстоящему отопительному сезону 2025/2026 продолжается. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Кайрат Маматов.

Он отметил, что компания работает в штатном режиме, а кабмин принял постановление о бесперебойном обеспечении углем государственных и социальных учреждений, Бишкекской ТЭЦ и населения.

«На разрезе Кара-Кече выполняются вскрышные работы объемом 5,1 миллиона кубометров, задействовано 187 единиц спецтехники. Недавно введены в эксплуатацию угольные месторождения «Бешбурхан» и «Кожо-Келен» в Ошской области. Эти предприятия внесут значительный вклад в обеспечение населения углем», — сказал Кайрат Маматов.

Он напомнил, что «Кыргызкомур» обеспечивает население, бюджетные организации, а также предприятия топливно-энергетического комплекса углем, а контроль за ценами и продажами возложен на госорганы.

Чтобы не допустить спекуляций, в регионах традиционно открывают специальные топливные базы, где уголь реализуется по фиксированной цене.

Одной из главных задач остается снижение уровня смога в зимний период, добавил глава ОАО.

По его словам, предприятие ограничивает ввоз мелкофракционного угля в Чуйскую область и Бишкек. Есть установки сортировки, которые позволяют разделять твердое топливо.