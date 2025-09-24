09:50
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Экономика

Ситуация с поставками угля. «Кыргызкомур» ввел в эксплуатацию новые предприятия

ОАО «Кыргызкомур» за последние два года ввел в эксплуатацию четыре новых предприятия, активная подготовка к предстоящему отопительному сезону 2025/2026 продолжается. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Кайрат Маматов.

Он отметил, что компания работает в штатном режиме, а кабмин принял постановление о бесперебойном обеспечении углем государственных и социальных учреждений, Бишкекской ТЭЦ и населения.

«На разрезе Кара-Кече выполняются вскрышные работы объемом 5,1 миллиона кубометров, задействовано 187 единиц спецтехники. Недавно введены в эксплуатацию угольные месторождения «Бешбурхан» и «Кожо-Келен» в Ошской области. Эти предприятия внесут значительный вклад в обеспечение населения углем», — сказал Кайрат Маматов.

Он напомнил, что «Кыргызкомур» обеспечивает население, бюджетные организации, а также предприятия топливно-энергетического комплекса углем, а контроль за ценами и продажами возложен на госорганы.

Чтобы не допустить спекуляций, в регионах традиционно открывают специальные топливные базы, где уголь реализуется по фиксированной цене.

Одной из главных задач остается снижение уровня смога в зимний период, добавил глава ОАО.

По его словам, предприятие ограничивает ввоз мелкофракционного угля в Чуйскую область и Бишкек. Есть установки сортировки, которые позволяют разделять твердое топливо.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344613/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Скоро зима. Антимонопольная служба не исключает повышения цен на уголь
ГП «Кыргызкомур» намерено увеличить количество топливных баз в Чуйской области
Поставка угля на ТЭЦ и в бюджетные учреждения идет по графику — «Кыргызкомур»
Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В Бишкеке выдают компенсации на покупку угля. 945 семей уже получили выплаты
На покупку угля для нужд города Ош потратят более 72 миллионов сомов
Государственная компания «Кыргызкомур» преобразована в ОАО
Мэр Бишкека провел выездное совещание на угольном месторождении Агулук
Запрет на вывоз угля ударил по экспортерам из южных районов Кыргызстана
Популярные новости
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на&nbsp;22&nbsp;сентября Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Минтранс заасфальтировал более 10&nbsp;километров горных дорог в&nbsp;Тюпском районе Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;20&nbsp;сентября. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменились цены за неделю
Скоро зима. Антимонопольная служба не&nbsp;исключает повышения цен на&nbsp;уголь Скоро зима. Антимонопольная служба не исключает повышения цен на уголь
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
24 сентября, среда
09:49
В городе Ош на месте бывшей психбольницы могут построить новое медучреждение В городе Ош на месте бывшей психбольницы могут построит...
09:45
Мэр города Ош остался недоволен состоянием детсада «Жомок»
09:45
Трамп передумал и считает, что Украина должна вернуть себе все свои территории
09:33
Несмотря на запрет, чиновники проводят роскошные тои, возмущен депутат
09:24
Российский рубль, евро и юань подорожали к сому. Курс на 24 сентября