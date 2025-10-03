20:37
Общество

В «Кыргызкомуре» прокомментировали нарушения, выявленные Счетной палатой

Открытое акционерное общество «Кыргызкомур» выступило с официальным разъяснением по итогам аудита Счетной палаты КР. Проверка охватывала период 2021–2023 годов, когда предприятие имело статус государственного.

Согласно отчету, выявлены нарушения финансовой дисциплины на 31,3 миллиона сомов и факты нерационального использования ресурсов на 64,1 миллиона сомов.

В компании пояснили, что выявленные средства в основном были направлены на срочную закупку дизельного топлива в отопительный сезон. Такая мера была необходима, чтобы добыча угля не прекращалась и население своевременно получало топливо. В «Кыргызкомуре» отметили, что ожидание завершения тендерных процедур могло привести к срыву поставок угля в регионы страны.

«Формально это отражено как нарушение финансовой дисциплины, однако решение принималось исключительно из соображений обеспечения топливной безопасности», — подчеркнули в компании.

Также отмечается, что сегодня предприятие преобразовано в открытое акционерное общество и работает по новым принципам управления.

В их числе: проведение закупок в соответствии с законодательством и прозрачными процедурами, внедрение современных механизмов внутреннего контроля и мониторинга, а также усиление персональной ответственности руководителей.

Компания подчеркнула, что учла рекомендации Счетной палаты, и подобные ситуации в нынешней деятельности исключены. Основным приоритетом «Кыргызкомура» остается надежное обеспечение населения углем в отопительный сезон и эффективное использование ресурсов.
