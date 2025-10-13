17:26
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

В Кыргызстане утвердили цены на уголь. Самый дорогой в Баткенской области

Служба антимонопольного регулирования утвердила розничные цены на уголь во всех областях Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщило ГП «Кыргызкомур».

Цены разнятся от 6 до 11 тысяч сомов за тонну в зависимости от региона:

  • в Чуйской области жители могут приобрести твердое топливо за 6—7,6 тысячи сомов за тонну (с разреза Кара-Кече);
  • в Ошской — от 4,5 до 9 тысяч сомов;
  • в Джалал-Абадской области 5—7,5 тысячи сомов;
  • в Таласской области — 6,7—7,4 тысячи сомов;
  • в Баткенской области стоимость угля выше — от 7 до 10 тысяч сомов.
  • в Иссык-Кульской области установлена более высокая цена — от 5 до 8,3 тысячи сомов за тонну угля;
  • в Нарынской области уголь реализуется по самым низким ценам— от 3,6 до 6,8 тысячи сомов.

В «Кыргызкомуре» отметили, что продажа угля ведется с учетом НДС и налога на прибыль.

Жителям рекомендуют заблаговременно готовиться к зимнему сезону и покупать уголь по утвержденным государством расценкам.

Ранее также сообщалось, что в 13 топливных базах Бишкека можно приобрести уголь за 5,8 тысячи за тонну.

Напомним, ранее Служба антимонопольного регулирования утвердила цену на уголь в размере 2 тысяч 460 сомов за тонну непосредственно с разреза Кара-Кече для поставки на ТЭЦ столицы. Отмечалось, что стоимость для населения будет закреплена Антимонопольной службой в ближайшее время, при этом уголь должен реализовываться не выше утвержденной цены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346998/
просмотров: 625
Версия для печати
Материалы по теме
Подготовка к зиме. Радиоактивного угля на ТЭЦ Бишкека нет, заверяет вице-мэр
Мэрия Бишкека призывает горожан соблюдать ограничения на продажу рассыпного угля
Запрет на рассыпной уголь: в Бишкеке проводят рейды и разъяснительную работу
Обман при покупке угля: в Бишкеке участились случаи мошенничества
В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Ввоз и продажу мелкого угля запретили в Бишкеке и Чуйской области
В «Кыргызкомуре» прокомментировали нарушения, выявленные Счетной палатой
Подготовка к зиме в Оше: уголь реализуют по 7,5-8 тысяч сомов за тонну
Госрегулирование цен на уголь вводят в Кыргызстане с 1 октября
Ситуация с поставками угля. «Кыргызкомур» ввел в эксплуатацию новые предприятия
Популярные новости
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Двойное убийство. Супруге и&nbsp;детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь
13&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 13 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Нехватка ГСМ в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; нефтетрейдеры не&nbsp;могут дать прогнозов Нехватка ГСМ в Кыргызстане — нефтетрейдеры не могут дать прогнозов
Бизнес
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
13 октября, понедельник
17:21
Садыр Жапаров принял посла Швейцарии Сироко Мессерли Садыр Жапаров принял посла Швейцарии Сироко Мессерли
17:20
Кыргызстанца, подозреваемого в убийстве таксиста в городе Ош, задержали в Москве
17:15
Этногородок хотят построить у озера Кель-Суу: архитекторы показали эскизы
17:13
Садыр Жапаров принял посла Германии Монику Ленхард
16:52
Кыргызстан оказал гуманитарную помощь этническим кыргызам на Памире