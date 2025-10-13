В Кыргызстане утвердили цены на уголь. Самый дорогой в Баткенской области

Служба антимонопольного регулирования утвердила розничные цены на уголь во всех областях Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщило ГП «Кыргызкомур».

Цены разнятся от 6 до 11 тысяч сомов за тонну в зависимости от региона:

в Чуйской области жители могут приобрести твердое топливо за 6—7,6 тысячи сомов за тонну (с разреза Кара-Кече);

в Ошской — от 4,5 до 9 тысяч сомов;

в Джалал-Абадской области 5—7,5 тысячи сомов;

в Таласской области — 6,7—7,4 тысячи сомов;

в Баткенской области стоимость угля выше — от 7 до 10 тысяч сомов.

в Иссык-Кульской области установлена более высокая цена — от 5 до 8,3 тысячи сомов за тонну угля;

в Нарынской области уголь реализуется по самым низким ценам— от 3,6 до 6,8 тысячи сомов.

В «Кыргызкомуре» отметили, что продажа угля ведется с учетом НДС и налога на прибыль.

Жителям рекомендуют заблаговременно готовиться к зимнему сезону и покупать уголь по утвержденным государством расценкам.

Ранее также сообщалось, что в 13 топливных базах Бишкека можно приобрести уголь за 5,8 тысячи за тонну.

Напомним, ранее Служба антимонопольного регулирования утвердила цену на уголь в размере 2 тысяч 460 сомов за тонну непосредственно с разреза Кара-Кече для поставки на ТЭЦ столицы. Отмечалось, что стоимость для населения будет закреплена Антимонопольной службой в ближайшее время, при этом уголь должен реализовываться не выше утвержденной цены.