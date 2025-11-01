«Кыргызкомур» увеличил добычу угля и прибыль на 52 процента

На коллегии Министерства энергетики КР ОАО «Кыргызкомур» представило отчет о результатах производственной и финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным ОАО, за отчетный период добыто 655,3 тысячи тонн угля, выполнено 6,8 миллиона кубометров вскрышных работ. На Кара-Кечинском месторождении дополнительно вскрыто 100 тысяч тонн угля, из которых 30 тысяч уже складированы для дальнейшей отгрузки потребителям.

В рамках программы «100 промышленных проектов – 2025» реализуются совместные проекты на пяти месторождениях — «Сулюкта поле-11», «Тегене», «Маркай», «Кожо-Келен» и «Бешбурхан». В августе состоялось открытие двух новых месторождений — «Кожо-Келен» и «Бешбурхан», где уже ведутся горно-подготовительные работы.

Особое внимание уделяется обеспечению населения углем в отопительный сезон. По всей республике открыто и функционирует 118 топливных баз и пунктов реализации угля, что позволяет обеспечить бесперебойные поставки топлива жителям всех регионов, а также социальным и государственным учреждениям.

Финансовые показатели демонстрируют устойчивый рост. За девять месяцев доходы составили 3,58 миллиарда сомов, расходы — 3,46 миллиарда, а чистая прибыль — 120,1 миллиона сомов, что на 52 процента выше показателя прошлого года.

Кроме того, на месторождении «Кара-Кече» в сентябре запущен сортировочный комплекс, соответствующий современным экологическим стандартам. Для модернизации техники предприятие приобрело 29 единиц специализированного оборудования на сумму 259,2 миллиона сомов.