15:03
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Государственная компания «Кыргызкомур» преобразована в ОАО

Кабмин утвердил преобразование государственного предприятия «Кыргызкомур», подчиненного Министерству энергетики, в Открытое акционерное общество с сохранением 100 процентов акций в собственности государства.

Решение принято в рамках государственной программы приватизации на 2023–2025 годы и направлено на повышение качества и расширение спектра услуг в угольной отрасли, а также на привлечение прямых инвестиций от стратегических инвесторов.

Уставный капитал новой компании определен в размере 10,757 миллиарда сомов. ОАО «Кыргызкомур» становится правопреемником всех прав и обязательств прежнего государственного предприятия.

Министерству энергетики поручено обеспечить государственную регистрацию нового юридического лица и регистрацию выпуска акций в уполномоченном органе.

Документ вступит в силу через 7 рабочих дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336233/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Запрет на вывоз угля ударил по экспортерам из южных районов Кыргызстана
В Кыргызстане создано ОАО «Тундук» с уставным капиталом 500 миллионов сомов
Инвестиции в Бишкек: кто стоит за проектом и какая связь с Алексеем Губаревым?
Кабмин назначил «Кыргыз мунай» главным поставщиком топлива для госкомпаний
Кыргызстан присоединился к международному договору по перевозке опасных грузов
В Кыргызстане сократят штат в Национальном статистическом комитете
В Кыргызстане обновили правила для иностранцев — какие документы теперь нужны
Утверждены новые правила по контролю и распространению религиозных материалов
В Кыргызстане обновили соцгарантии и компенсации для гидрометеорологов
Кабмин увеличил количество инвестиционных проектов на 2025 год до 134
Популярные новости
Вода, которую мы&nbsp;должны взять. О&nbsp;стратегическом значении реки Нарын Вода, которую мы должны взять. О стратегическом значении реки Нарын
Любите виски&nbsp;&mdash; платите. Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;необходимости повышения акцизов Любите виски — платите. Алмамбет Шыкмаматов о необходимости повышения акцизов
Первые 20&nbsp;тонн чеснока из&nbsp;нового урожая отправил Кыргызстан в&nbsp;Екатеринбург Первые 20 тонн чеснока из нового урожая отправил Кыргызстан в Екатеринбург
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;11&nbsp;июля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 июля
Бизнес
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
15 июля, вторник
15:00
Закрытие USAID. США обещают помогать Кыргызстану, но уже не в таких масштабах Закрытие USAID. США обещают помогать Кыргызстану, но уж...
14:59
Из Кыргызско-Российского Славянского университета отчислены 12 студентов
14:58
По факту мошенничества задержан руководитель строительной компании
14:52
Государственная компания «Кыргызкомур» преобразована в ОАО
14:38
МИД Казахстана отказал в аккредитации еще девяти журналистам радио «Азаттык»