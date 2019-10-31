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Происшествия

Кыргызстанца насмерть сбили в Москве. Родственники опознали погибшего

В Москве обнаружено тело без вести пропавшего кыргызстанца. Он скончался от полученных травм в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, ранее в представительство МВД КР в РФ обратился 25-летний уроженец Таш-Кумыра с просьбой о помощи в поиске без вести пропавшего 30-летнего брата. Мужчина 18 октября вышел с работы и пропал. Он находился в России на заработках с 2012 года, работал в сфере общественного питания и обслуживания.

Установлено, что 19 октября возле одного из домов на улице Большая Серпуховская произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Его доставили в Городскую клиническую больницу имени Н.И.Пирогова, где он скончался от полученных травм. Тело неизвестного направили в морг.

29 октября брат опознал без вести пропавшего мужчину.

Родственники получили соответствующие документы, решается вопрос о направлении груза 200 на малую родину.
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