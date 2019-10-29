Граждан Кыргызстана задержали за незаконную свалку в Санкт-Петербурге

Граждан Кыргызстана задержали за организацию незаконной свалки возле жилых домов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Невские новости».

По его данным, с 2018 года на якобы арендованную юридическим лицом территорию грузовики свозят строительный мусор. Инициативная группа из местных жителей постоянно дежурит возле объекта. Нескольких иностранцев на КамАЗах задержали за организацию незаконной свалки.

Постепенно свалка выросла до внушительных масштабов.

Жители Петербурга создали инициативную группу. Вопрос о мусоре под окнами собственного дома тревожил почти всех местных жителей.

Накануне оперативники «экономической» полиции Невского района по подозрению в организации свалки задержали как минимум четверых граждан Кыргызстана. На месте обнаружили несколько КамАЗов, предположительно перевозивших строительный мусор.

Известно, что иногда грузовики прибывали на свалку в сопровождении легковых машин.