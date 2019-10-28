Нелегалы пытались выехать из России в Кыргызстан в багажнике буса

В Краснодарском крае на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» госавтоинспекторы России задержали микроавтобус «Мерседес», в багажнике которого найдены нелегалы. Об этом сообщило издание krsk.kp.ru.

По его данным, в салоне находились водитель и три пассажира. Все держали путь из Якутии в Кыргызстан. В багажном отделении обнаружили еще трех человек, чье гражданство не уточняется.

Выяснилось, что это иностранцы, которые находятся на территории России незаконно, нарушая миграционное законодательство. Их доставили в отдел полиции, составили административный протокол. Решается вопрос о выдворении граждан ближнего зарубежья из РФ.

Будет наказан и водитель — за отсутствие тахографа и страховки. Кроме того, три легальных пассажира, которые ехали в салоне, не были пристегнуты — за них водителю еще добавят штраф.

Установлено, что водитель не имеет лицензии на перевозку пассажиров.

Микроавтобус помещен на спецстоянку, сказали издательству.