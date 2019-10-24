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Происшествия

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержана 31-летняя У.Д. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что 31 мая в милицию с заявлением обратился житель столицы А.О. Он просил принять меры в отношении гражданки У.Д. В марте 2018 года девушка вошла к нему в доверие под предлогом того, что будет вести с ним совместный бизнес, взяла у него 250 тысяч сомов и скрылась в неизвестном направлении.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Подозреваемая У.Д. задержана. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Проводятся следственные действия по установлению возможной причастности задержанной к другим аналогичным преступлениям», — сообщили в УВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 0706149015, 0553102973 и 102.
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