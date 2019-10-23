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Происшествия

Кыргызстанец сменил имя и фамилию, чтобы вернуться в Россию, и получил срок

Гражданин Кыргызстана, которому въезд на территорию России запретили до 2020 года, сменил имя и фамилию и попытался вернуться в РФ. Его задержали, сообщили российские СМИ.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014 году Министерство юстиции вынесло распоряжение о нежелательности пребывания 34-летнего жителя Кыргызстана на территории страны. В 2015-м мужчину депортировали на родину.

Кыргызстанец летом 2019 года сменил имя и фамилию и уже по новым документам въехал в Россию.

Суд с учетом прежних судимостей за особо тяжкие преступления назначил мужчине наказание в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
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