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Происшествия

Кыргызстанец получил в России два года условно за нападение на девушку и грабеж

В Новосибирске по приговору суда гражданин Кыргызстана получил два года условно за нападение на девушку и кражу у нее дешевого смартфона. Об этом сообщили российские СМИ.

Грабеж произошел в ночь на 20 июля. Согласно материалам дела, пьяный 23-летний Михаил напал на улице на девушку, которая разговаривала по телефону. Он ударил ее кулаком в лицо и забрал телефон Redmi 5 Plus стоимостью около 15 тысяч рублей.

Вскоре полиция задержала подозреваемого, он написал явку с повинной.

«Суд учел признание вины, отсутствие судимости и возраст обвиняемого и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Смартфон вернули потерпевшей. Приговор в законную силу пока не вступил», — заявили в прокуратуре Калининского района Новосибирска.
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