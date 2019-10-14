21:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Убийство Анарбая Мамажакыпова. Генпрокуратура ответила сестре подсудимого

Интернет-обращение по поводу присутствия в суде генпрокурора Откурбека Джамшитова по делу об убийстве баткенского прокурора принято к рассмотрению Управлением уголовного и гражданского судопроизводства главного надзорного органа КР. Об этом сообщила сестра обвиняемого Мелиса Калыкова — Дамира Калыкова.

По ее словам, она получила ответ из отдела писем по поводу второго вызова генпрокурора Откурбека Джамшитова в суд в качестве свидетеля по делу об убийстве облпрокурора Баткена. Когда явится на заседание глава ГП, пока неизвестно. Но сторона защиты продолжает настаивать, указывая, что без его показаний суд не может вынести объективный приговор.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства. 
Ссылка:
просмотров: 23
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Анарбая Мамажакыпова. Обвиняемому продлили меру пресечения без адвоката
Убийство Анарбая Мамажакыпова. В суд вызвали генпрокурора, но он не является
Убийство прокурора Баткена. В суд вызвали главу Генпрокуратуры
Убийство прокурора. Суд считает, что привод свидетелей — дело стороны защиты
Убийство прокурора Баткена. Подсудимый прекратил голодовку
Убийство прокурора Баткенской области. На судью возбуждено три уголовных дела
Убийство прокурора Баткена. Подсудимый объявил бессрочную голодовку
Популярные новости
Смерть Егора Паньшина. Предварительная версия&nbsp;&mdash; самоубийство Смерть Егора Паньшина. Предварительная версия — самоубийство
В&nbsp;Бишкеке мужчина избил водителя маршрутного такси В Бишкеке мужчина избил водителя маршрутного такси
В&nbsp;Бишкеке найдено тело Егора Паньшина. Обстоятельства смерти выясняются В Бишкеке найдено тело Егора Паньшина. Обстоятельства смерти выясняются
В&nbsp;Бишкеке задержан подозреваемый в&nbsp;изнасиловании 12-летней девочки В Бишкеке задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки
Бизнес
MegaStore: удобное и&nbsp;надежное место для выбора смартфона по&nbsp;приемлемой цене MegaStore: удобное и надежное место для выбора смартфона по приемлемой цене
Почему российский спор о&nbsp;подшипниках больно отзовется в&nbsp;Кыргызстане Почему российский спор о подшипниках больно отзовется в Кыргызстане
БТА Банк: Штрафы по&nbsp;договорам ИФЦ пойдут на&nbsp;благотворительность БТА Банк: Штрафы по договорам ИФЦ пойдут на благотворительность
Как выиграть смартфон Honor 10i? Как выиграть смартфон Honor 10i?
14 октября, понедельник
21:18
Убийство Анарбая Мамажакыпова. Генпрокуратура ответила сестре подсудимого
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 октября: ночью дожди
20:46
Смог в Бишкеке. Цех на улице Толстого отравляет воздух
20:24
Свободный доступ в СИЗО и колонии хотят дать сотрудникам аппарата омбудсмена
20:02
Смерть Егора Паньшина. У милиции появилась основная версия