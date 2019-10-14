Убийство Анарбая Мамажакыпова. Генпрокуратура ответила сестре подсудимого

Интернет-обращение по поводу присутствия в суде генпрокурора Откурбека Джамшитова по делу об убийстве баткенского прокурора принято к рассмотрению Управлением уголовного и гражданского судопроизводства главного надзорного органа КР. Об этом сообщила сестра обвиняемого Мелиса Калыкова — Дамира Калыкова.

По ее словам, она получила ответ из отдела писем по поводу второго вызова генпрокурора Откурбека Джамшитова в суд в качестве свидетеля по делу об убийстве облпрокурора Баткена. Когда явится на заседание глава ГП, пока неизвестно. Но сторона защиты продолжает настаивать, указывая, что без его показаний суд не может вынести объективный приговор.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.