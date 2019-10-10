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Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки

В Бишкеке задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, 5 октября 2019 года на пульт «102» поступил вызов об изнасиловании 12-летней девочки. Установлено, что в тот день примерно в 19.00 неизвестный мужчина азиатской внешности, примерно 25-30 лет, в районе пересечения БЧК и улицы Шопокова изнасиловал девочку, 2007 года рождения.

Факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека по статье 161 (изнасилование) УК КР.

Сообщается, что по подозрению в совершении преступления 10 октября 2019 года задержан гражданин Узбекистана А.Ш., 1985 года рождения.

«Он работает на стройке и временно проживает на территории Бишкека. Ранее судим по статье «Хулиганство» УК Республики Узбекистан. Мужчина дал признательные показания», — сообщают в МВД.

Проверяется его причастность к совершению других преступлений.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

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