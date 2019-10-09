В Кемине мужчина избил и изнасиловал бывшую жену

В Кеминском районе Чуйской области изнасиловали женщину. Информация об этом появилась в социальной сети Facebook.

Автор поста указывает, что Айжаркын Кадыржан кызы изнасиловал и избил ее бывший муж. Милицию обвинили в бездействии, поскольку у подозреваемого имеются связи в РОВД.

Начальник отдела прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев подтвердил 24.kg информацию об изнасиловании. По его словам, подозреваемого водворили в ИВС.

«5 октября с заявлением в милицию обратилась 27-летняя А.К. Она заявила, что ее бывший муж Т.Т. в нетрезвом состоянии избил и изнасиловал ее. Со слов потерпевшей, мужчина якобы удерживал ее в доме и не отпускал. Воспользовавшись тем, что он уснул, женщина сбежала. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», назначены экспертизы», — сказал Нурлан Тагаев.