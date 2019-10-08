В Бишкеке задержаны двое. Угрожая ножом, они просили ребенка купить им водку

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 3 октября в ГОМ-2 УВД Ленинского района с заявлением обратился житель столицы Т.А. Примерно в 6.20 возле гипермаркета на пересечении улиц Масалиева и Тыналиева неизвестные, угрожая ножом 11-летнему Т.Б., требовали купить им бутылку водки «Серебро».

7 октября задержаны подозреваемые Н.Д. и С.Н., 1999 года рождения. Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Проводятся дополнительные следственные действия по установлению возможной причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.