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Подозреваемый в разбое бросился на сотрудников милиции с ножом. Он задержан

В Бишкеке подозреваемый в разбойном нападении оказал сопротивление сотрудникам милиции. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился гражданин И.С. Он просил принять меры в отношении неизвестных кавказской внешности, которые пять часов удерживали его в квартире, избивали, угрожали убийством и украли $3 тысячи.

«Оперативники установили адрес квартиры, где удерживали мужчину, и произвели в ней обыск. Подозреваемый бросился на милиционеров с ножом. Его задержали и водворили в ИВС. Назначен ряд экспертиз. Проводятся следственные действия по установлению местонахождения и задержанию остальных подозреваемых. В ходе обыска в его квартире изъяты нож, огнестрельное оружие системы «УЗИ» калибра 9 миллиметров, а также наркотики. Факт зарегистрирован в ЕРПП», — сообщили в ГУВД.
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