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Происшествия

Почти 40 коров без документов пытался вывезти из России кыргызстанец

В России пресечена попытка перевозки партии крупного рогатого скота через государственную границу. Об этом сообщил портал «вРубцовске.ру».

Установлено, что гражданин Кыргызстана перевозил 38 коров из Барабинска Новосибирской области в КР. Животных везли с цветной копией ветеринарного сертификата Таможенного союза и описью на 40 голов. Согласно описи, КРС имеет ушные бирки для идентификации. Фактически они были только у трех животных.

Сопроводительные документы переданы сотрудникам правоохранительных органов для экспертизы на подлинность, так как данные в электронной системе о выдаче сертификата отсутствуют.

КРС передали под контроль специалистам ветеринарной службы Алтайского края для проведения карантинных мероприятий, после чего рассмотрят вопрос о дальнейшей судьбе коров.

В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении, предусматривающем административный штраф для физических лиц в размере до 5 тысяч рублей.
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