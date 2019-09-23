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Происшествия

В Токмаке мужчина похитил должника, чтобы выбить с него деньги

В Токмаке задержан подозреваемый в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 22 сентября в милицию поступило сообщение о том, что на одной из городских улиц двое мужчин европейской внешности, применив физическую силу, насильно посадили человека в автомобиль и увезли.

«Похищенным оказался 44-летний В.Ч. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Похищение человека» УК КР. Милиционеры установили автомашину, на которой увезли потерпевшего. По горячим следам был задержан похититель. Им оказался 43-летний К.Д.», — сообщили в ГУВД.

Подозреваемый водворен в ИВС. По предварительной версии, потерпевший, играя в карты, задолжал ему деньги. Последний, решив выбить долги, похитил его и удерживал в одном из домов. 
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