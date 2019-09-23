Родила и оставила ребенка в туалете. Кыргызстанку ждет уголовное наказание

Уроженка Кыргызстана родила ребенка в туалетной кабинке на станции «Коломенская» метро Москвы и оставила его. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел 19 сентября. Мигрантка поступила в приемное отделение роддома имени Юдина. Она рассказала врачам, что оставила младенца в унитазе.

Уборщица опередила полицию, она нашла малыша и сообщила в экстренные службы. Пострадавшую новорожденную девочку госпитализировали, о ее состоянии пока ничего не известно.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечают СМИ.