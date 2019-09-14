Малолетнего угонщика нашли благодаря камерам «Безопасного микрорайона» в Бишкеке

В Бишкеке 15-летнего подростка подозревают в автоугоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что с заявлением обратился бишкекчанин, у которого в ночь с 4 на 5 сентября угнали автомобиль Daewoo Мatiz.

«При помощи записей с камер «Безопасного микрорайона» задержали несовершеннолетнего М.А. Его доставили в милицию. У законного представителя несовершеннолетнего взяли обязательство о явке подозреваемого по первому требованию. Задержанного отпустили. Угнанную автомашину обнаружили на пустыре возле села Кой-Таш Аламединского района и возвратили владельцу», — отметили в ГУВД.