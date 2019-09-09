В Московском районе мужчина дубинкой избил до смерти своего сводного брата

В Московском районе милиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своего сводного брата. Об этом сообщает пресс-служба УВД Чуйской области.

Уточняется, что 7 сентября в милицию поступило сообщение, что в селе Сретенка в доме на одной из улиц произошла драка. На месте происшествия оперативники обнаружили труп мужчины.

Сообщается, что личность погибшего установлена, им оказался 38-летний Р.Р. Факт зарегистрирован в ЕРПП. По подозрению в совершении этого преступления задержан 46-летний В.А.

«Установлено, что подозреваемый с потерпевшим являлись братьями по матери. В ночь случившегося они распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Подозреваемый нанес брату несколько ударов по голове дубинкой. Последний от полученных травм скончался на месте», — сообщили в УВД.

Подозреваемый водворен в ИВС.