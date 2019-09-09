Милиционеров, укрывших драку у супермаркета, отпустили под домашний арест

Сотрудников милиции, укрывших драку возле супермаркета, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

По их данным, вчера суд рассмотрел санкцию двум подозреваемым в злоупотреблении должностным положением и принял решение не брать их под стражу.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в ИВС. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело.