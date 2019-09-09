В Узгене неизвестные жестоко убили пожилую женщину и подожгли ее дом

В селе Мырза-Аке Узгенского района неизвестные жестоко убили женщину и подожгли ее дом. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Уточняется, что 7 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в селе подожгли дом, а его хозяйка лежит на улице.

«Приехавшая на место оперативно-следственная группа обнаружила мертвой 71-летнюю хозяйку дома. На ее теле было девять ножевых ранений. Дом сгорел на 30 процентов. Назначены соответствующие экспертизы. Оказалось, что погибшая была костоправом и принимала у себя дома много людей. Подозреваемых ищут, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР», — сообщили в УВД.