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Происшествия

В Узгене неизвестные жестоко убили пожилую женщину и подожгли ее дом

В селе Мырза-Аке Узгенского района неизвестные жестоко убили женщину и подожгли ее дом. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Уточняется, что 7 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в селе подожгли дом, а его хозяйка лежит на улице.

«Приехавшая на место оперативно-следственная группа обнаружила мертвой 71-летнюю хозяйку дома. На ее теле было девять ножевых ранений. Дом сгорел на 30 процентов. Назначены соответствующие экспертизы. Оказалось, что погибшая была костоправом и принимала у себя дома много людей. Подозреваемых ищут, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР», — сообщили в УВД.
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