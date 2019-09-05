Избиение учителя в Сузаке. Подозреваемый признал вину

Подозреваемый в избиении учителя в Сузакском районе написал встречное заявление на Юрия Губайдуллина. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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По данным ведомства, подозреваемого не берут под стражу, поскольку он несовершеннолетний.

«Согласно законодательству, несовершеннолетнего подозреваемого не могут взять под стражу. 17-летний парень сейчас находится в больнице и получает лечение. Со слов подозреваемого, потерпевший тоже побил его. Он признал, что действительно ударил кетменем Юрия Губайдуллина, но был один. Последний написал встречное заявление и тоже проходит по делу потерпевшим», — сообщили в УВД.