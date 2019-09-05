В Сузакском районе бывшие ученики жестоко избили учителя

В селе Ленинском Сузакского района Джалал-Абадской области бывшие ученики жестоко избили учителя. Об этом 24.kg сообщил представитель потерпевшего Абдуназар Маматисламов.

По его словам, Юрия Губайдуллина избили после спора из-за поливной воды.

«В ночь на 25 августа сосед Юрия Губайдуллина поливал огород, когда последний пришел к началу ручья, увидел, что воду направили в другую сторону. Когда стал возмущаться, сосед пошел за своим дядей, произошла перепалка. В это время один из односельчан ударил его тяпкой. Потерпевший обратился в правозащитную организацию «Кылым шамы». У него перелом челюсти в трех местах. Сейчас 67-летнего мужчину прооперировали. Уголовное дело возбудили, но подозреваемых так и не задержали. Следователь заявил, что не может провести очную ставку из-за состояния потерпевшего», — рассказал Абдуназар Маматисламов.

Правозащитник добавил, что после удара пенсионер потерял сознание, но его продолжили избивать.

«Когда Юрий Губайдуллин добрался до дома, его вновь избили. Сейчас потерпевший просит президента взять дело под личный контроль. Он боится, что влиятельные обидчики повлияют на следствие и уголовное разбирательство прекратят», — заключил юрист.