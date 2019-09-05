09:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Сузакском районе бывшие ученики жестоко избили учителя

В селе Ленинском Сузакского района Джалал-Абадской области бывшие ученики жестоко избили учителя. Об этом 24.kg сообщил представитель потерпевшего Абдуназар Маматисламов.

По его словам, Юрия Губайдуллина избили после спора из-за поливной воды.

«В ночь на 25 августа сосед Юрия Губайдуллина поливал огород, когда последний пришел к началу ручья, увидел, что воду направили в другую сторону. Когда стал возмущаться, сосед пошел за своим дядей, произошла перепалка. В это время один из односельчан ударил его тяпкой. Потерпевший обратился в правозащитную организацию «Кылым шамы». У него перелом челюсти в трех местах. Сейчас 67-летнего мужчину прооперировали. Уголовное дело возбудили, но подозреваемых так и не задержали. Следователь заявил, что не может провести очную ставку из-за состояния потерпевшего», — рассказал Абдуназар Маматисламов.

Правозащитник добавил, что после удара пенсионер потерял сознание, но его продолжили избивать.

«Когда Юрий Губайдуллин добрался до дома, его вновь избили. Сейчас потерпевший просит президента взять дело под личный контроль. Он боится, что влиятельные обидчики повлияют на следствие и уголовное разбирательство прекратят», — заключил юрист.
Ссылка:
просмотров: 655
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение солдат в бригаде СВО. Приказа об отмене поездки начальника штаба нет
В Бишкекском караоке-клубе спортсмен ударил девушку. Милиция ищет обидчика
Пьяный нарынчанин обвинил китайцев в избиении. Когда протрезвел, передумал
Избившего нигерийца мужчину водворят в СИЗО на два месяца
Избитый в Бишкеке у ЦУМа иностранец скончался
В Бишкеке водитель такси ударил кассира в магазине. Его задержали
Инцидент в Ворухе. В Погранслужбе сообщили подробности
Милиция задержала подозреваемого в избиении иностранца около ЦУМа
Премьер-министр поручил найти виновных в избиении гражданина Нигерии в Бишкеке
В Бишкеке около ЦУМа избили иностранца. Милиция выясняет обстоятельства дела
Популярные новости
В&nbsp;Сокулуке отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Она родила ребенка В Сокулуке отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Она родила ребенка
Мужчину, который угрожал застрелить водителя, задержали в&nbsp;Бишкеке Мужчину, который угрожал застрелить водителя, задержали в Бишкеке
Драка возле супермаркета. Пострадавший вышел из&nbsp;комы Драка возле супермаркета. Пострадавший вышел из комы
В&nbsp;Киеве задержали кыргызстанца с&nbsp;оружием и&nbsp;гранатами В Киеве задержали кыргызстанца с оружием и гранатами
Бизнес
К&nbsp;программе лояльности &laquo;Газпромнефти&raquo; присоединился 200-тысячный участник К программе лояльности «Газпромнефти» присоединился 200-тысячный участник
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»