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Происшествия

Обещал решить проблемы в судах. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан 41-летний Т.М. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что в УВД Октябрьского района с заявлением обратилась Н.А. Она просила принять меры в отношении гражданина, который с 2017 по 2019 год, войдя к ней в доверие, под предлогом оказания помощи в судебных инстанциях со строительной компанией взял у нее деньги — $62 тысячи 700 и 781 тысячу 300 сомов и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района по статье «Мошенничество» УК КР.

«Сотрудники службы криминальной милиции УВД Октябрьского района установили личность и задержали подозреваемого — 41-летнего Т.М. Он водворен в ИВС. С аналогичным заявлением на подозреваемого обратилась гражданка Б.Л. Ущерб по этому факту составил $36 тысяч», — отметили в ГУВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 0554102286, 0508121212 и 102.
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