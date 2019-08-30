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Происшествия

В Курганской области по подозрению в изнасиловании ребенка задержан кыргызстанец

В Курганской области по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка задержан 32-летний гражданин Кыргызстана. Об этом сообщило информационное агентство Znak.

По его данным, решается вопрос о заключении насильника под стражу.

Преступление совершено 19 августа в подъезде одного из домов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В пресс-службе УМВД РФ по Курганской области уточнили, что жертвой насильника стал 13-летний ребенок.
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