В Самарской области кыргызстанца обвинили в публичном оправдании терроризма

В Самарской области России следователи передали в суд уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана, которого обвинили в публичном оправдании терроризма и вербовке новичков.

По информации портала ProGorodSamara.ru, с 2017 года мужчина вступил в ряды запрещенной в России организации «Исламское государство». После стал публиковать в интернете материалы, оправдывающие террористов и их идеологию.

Он успел завербовать и склонить к участию в деятельности группировки 32-летнюю жительницу Самары.

Так как дело касалось оправдания терроризма, то его будут рассматривать не в районном суде. Материалы в отношении кыргызстанца передали в Поволжский окружной военный суд.