23:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Самарской области кыргызстанца обвинили в публичном оправдании терроризма

В Самарской области России следователи передали в суд уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана, которого обвинили в публичном оправдании терроризма и вербовке новичков.

По информации портала ProGorodSamara.ru, с 2017 года мужчина вступил в ряды запрещенной в России организации «Исламское государство». После стал публиковать в интернете материалы, оправдывающие террористов и их идеологию.

Он успел завербовать и склонить к участию в деятельности группировки 32-летнюю жительницу Самары.

Так как дело касалось оправдания терроризма, то его будут рассматривать не в районном суде. Материалы в отношении кыргызстанца передали в Поволжский окружной военный суд.
Ссылка:
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданин Кыргызстана в России вербовал боевиков и отправлял их в Сирию
О кыргызстанцах в иракских тюрьмах. Их точного числа нет до сих пор
В Кыргызстане задержали боевиков, возвратившихся из Сирии
Пропагандист терроризма из Казахстана скрывался в Бишкеке
В Афганистане у границ СНГ сосредоточено пять тысяч террористов
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 29 заключенных
Глава Совбеза КР: Рост экстремизма, сепаратизма и терроризма продолжается
79 процентов кыргызских законов о терроризме и экстремизме списаны с российских
Задержан террорист-кыргызстанец, прошедший подготовку в Сирии
В Кыргызстане задержали активного участника боевых действий в Сирии
Популярные новости
У&nbsp;экс-депутата Садыра Жапарова в&nbsp;аварии погиб сын У экс-депутата Садыра Жапарова в аварии погиб сын
Момент ДТП с&nbsp;сыном Садыра Жапарова попал на&nbsp;видео Момент ДТП с сыном Садыра Жапарова попал на видео
Подозреваемого в&nbsp;двойном убийстве задержали в&nbsp;Бишкеке Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Бишкеке
В&nbsp;центре Бишкека произошло серьезное ДТП. Пострадавших нет В центре Бишкека произошло серьезное ДТП. Пострадавших нет
Бизнес
O! Safe Kids&nbsp;&mdash; защита ваших детей в&nbsp;интернете! O! Safe Kids — защита ваших детей в интернете!
Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по&nbsp;кок-бору Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по кок-бору
Эковолонтеры собрали более 1&nbsp;тонны мусора Эковолонтеры собрали более 1 тонны мусора
На&nbsp;месторождении Таш-Булак все в&nbsp;норме. Никаких отрицательных изменений нет! На месторождении Таш-Булак все в норме. Никаких отрицательных изменений нет!