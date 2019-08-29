В США машину вора угнали во время ограбления магазина

Забавное происшествие произошло в Кенневике (США, штат Вашингтон) — машину вора угнали во время ограбления магазина. Об этом сообщило издание «За рулем» со ссылкой на портал keprtv.com.

Началось все с того, что в шесть утра в полицию позвонил мужчина и сообщил о краже своего красного пикапа Chevrolet. Владелец автомобиля Уильям Келли рассказал, что забыл ключи от авто на заднем сиденье и угонщик этим воспользовался.

Полиция начала разбираться, и оказалось, что в истории не все так просто. Когда стали просматривать записи с камеры видеонаблюдения, выяснилось, что не закрыл свой пикап Уильям Келли неспроста — в то время, когда в его машине орудовал угонщик, он грабил магазин через дорогу.

Видимо, чтобы потом не возиться с ключами и быстро заскочить в машину, он и не стал ее закрывать.

В результате Уильяма Келли арестовали и предъявили обвинение в незаконном проникновении в магазин. А вот угонщик с машиной пропал бесследно.