23:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В США машину вора угнали во время ограбления магазина

Фото из интернета. Угон автомобиля. Иллюстративное фото

Забавное происшествие произошло в Кенневике (США, штат Вашингтон) машину вора угнали во время ограбления магазина. Об этом сообщило издание «За рулем» со ссылкой на портал keprtv.com.

Началось все с того, что в шесть утра в полицию позвонил мужчина и сообщил о краже своего красного пикапа Chevrolet. Владелец автомобиля Уильям Келли рассказал, что забыл ключи от авто на заднем сиденье и угонщик этим воспользовался.

Полиция начала разбираться, и оказалось, что в истории не все так просто. Когда стали просматривать записи с камеры видеонаблюдения, выяснилось, что не закрыл свой пикап Уильям Келли неспроста — в то время, когда в его машине орудовал угонщик, он грабил магазин через дорогу.

Видимо, чтобы потом не возиться с ключами и быстро заскочить в машину, он и не стал ее закрывать.

В результате Уильяма Келли арестовали и предъявили обвинение в незаконном проникновении в магазин. А вот угонщик с машиной пропал бесследно.
Ссылка:
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Кладбище из нескольких тысяч новых Mercedes-Benz обнаружили в Германии
Сознательная ворона занимается уборкой и сортировкой мусора
Находчивый американский водитель повеселил интернет
Водитель оставил ключи в замке зажигания и моментально поплатился за это
Женщина пыталась откачать бензин пылесосом. Пожарные еле успели спасти АЗС
Лишенная гаджетов девушка добралась до интернета через холодильник
Водитель грузовика хотел бесплатно проскочить по трассе, но жестоко поплатился
Ой! Слон оголил грудь модели Playboy и попал на видео
Пациент на ходу выпрыгнул из скорой и удрал от медиков
Плюшевый автомобиль-собака появился на улицах Санкт-Петербурга
Популярные новости
У&nbsp;экс-депутата Садыра Жапарова в&nbsp;аварии погиб сын У экс-депутата Садыра Жапарова в аварии погиб сын
Момент ДТП с&nbsp;сыном Садыра Жапарова попал на&nbsp;видео Момент ДТП с сыном Садыра Жапарова попал на видео
Подозреваемого в&nbsp;двойном убийстве задержали в&nbsp;Бишкеке Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Бишкеке
В&nbsp;центре Бишкека произошло серьезное ДТП. Пострадавших нет В центре Бишкека произошло серьезное ДТП. Пострадавших нет
Бизнес
O! Safe Kids&nbsp;&mdash; защита ваших детей в&nbsp;интернете! O! Safe Kids — защита ваших детей в интернете!
Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по&nbsp;кок-бору Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по кок-бору
Эковолонтеры собрали более 1&nbsp;тонны мусора Эковолонтеры собрали более 1 тонны мусора
На&nbsp;месторождении Таш-Булак все в&nbsp;норме. Никаких отрицательных изменений нет! На месторождении Таш-Булак все в норме. Никаких отрицательных изменений нет!