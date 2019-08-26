20:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

За сбор кедровых шишек в Томской области задержали граждан Кыргызстана

В Томской области задержали семь граждан Кыргызстана, которые собирали кедровые шишки ранее установленных сроков. Об этом сообщил сайт ТВ2.

В отношении задержанных граждан возбудили административные дела.

Сообщается, что за самовольные заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1 тысячи рублей — отдельные граждане, от 1 до 2 тысяч рублей — должностные лица, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — юрлица.

Собирать кедровые шишки в области можно только в определенные сроки, уточнили источники.
Ссылка:
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец сменил имя, чтобы въехать в Россию. Ему грозит колония
В Перми кыргызстанец спас пассажиров автобуса, попавшего в ДТП
Цифра дня. 64 тысячи 792 кыргызстанца не смогли въехать в Россию
В Сети появилось видео ДТП в Подмосковье, где пострадали кыргызстанцы
Посольство Кыргызстана в России не несет ответственности за сайт службы миграции
Посол КР решил помочь и отправляет мигрантов на отключенный за неуплату сайт
В России мигранты из Кыргызстана вошли в тройку лидеров по численности
Автобус с нелегалами из Кыргызстана остановили в Красноярске
За изнасилование в Санкт-Петербурге задержаны двое граждан Кыргызстана
За убийство кыргызстанца в Москве задержаны малолетние националисты
Популярные новости
У&nbsp;экс-депутата Садыра Жапарова в&nbsp;аварии погиб сын У экс-депутата Садыра Жапарова в аварии погиб сын
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается неустойчивая погода Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода
Стали известны предварительные причины последних пожаров в&nbsp;Бишкеке Стали известны предварительные причины последних пожаров в Бишкеке
Задержан адвокат Икрамидин Айткулов Задержан адвокат Икрамидин Айткулов
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; удваивает драйв клиентов Сеть АЗС «Газпромнефть» удваивает драйв клиентов
Пора в&nbsp;школу: обзор смартфонов для учебы по&nbsp;доступным ценам Пора в школу: обзор смартфонов для учебы по доступным ценам
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров