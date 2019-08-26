За сбор кедровых шишек в Томской области задержали граждан Кыргызстана

В Томской области задержали семь граждан Кыргызстана, которые собирали кедровые шишки ранее установленных сроков. Об этом сообщил сайт ТВ2.

В отношении задержанных граждан возбудили административные дела.

Сообщается, что за самовольные заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1 тысячи рублей — отдельные граждане, от 1 до 2 тысяч рублей — должностные лица, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — юрлица.

Собирать кедровые шишки в области можно только в определенные сроки, уточнили источники.