Мошенник представился хозяином и продал чужую квартиру в Бишкеке

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 9 августа в УВД Октябрьского района обратился житель столицы М.А. с просьбой принять меры в отношении Г.И. Мошенник в одном из многоэтажных домов на улице Юнусалиева, представившись хозяином квартиры, продал ее за $23 тысячи. После передачи денег пострадавший выяснил, что недвижимость принадлежит строительной компании.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека, начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

Фото ГУВД Бишкека. Задержанный

Г.И. уже задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Устанавливается возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, милиция просит звонить по телефонам 0707603030, 0551603030 и 102.