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Происшествия

В Джалал-Абадской области бухгалтер айыл окмоту вымогал взятку у предпринимателя

Главный бухгалтер Бургандинского айыл окмоту Ноокенского района вымогал взятку у предпринимателя. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, установлено, что бухгалтер М.А., пользуясь служебным положением, вопреки интересам государства, вымогает 74 тысячи сомов за ранее выигранный тендер на поставку строительных материалов.

Заявление предпринимателя зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР.

14 августа при получении взятки в 40 тысяч сомов задержан главный бухгалтер Бургандинского айыл окмоту Ноокенского района.

В настоящее время ведется досудебное производство.
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