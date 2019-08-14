11:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Крупные взятки (63)

Инспектор Счетной палаты вымогал деньги у сотрудников центра семейной медицины

Антикоррупционная служба ГКНБ КР в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявила факт получения взятки инспектором Счетной палаты Э.К. у сотрудников ЦСМ № 1 Ленинского района. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, Э.К. в апреле 2019 года по итогам проверки требовал 200 тысяч сомов у сотрудников ЦСМ.

В апреле сотрудник ЦСМ № 1 Ш.М. передал 60 тысяч сомов инспектору. Недостающую часть денег, собранную с коллег, намеревался передать позже.

Материалы досудебного производства зарегистрированы по статье 326, часть 1-я (вымогательство взятки) УК КР.

26 июля подозреваемый Э.К. признал вину, и в этот же день в отношении него следственный судья Первомайского района Бишкека избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении Ш.М. Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время ведется следствие.
Ссылка:
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласской области врачи вымогали у инвалида деньги за справку
Абдыкалык Рустамов и его помощник Арслан Ибраев арестованы на время следствия
Видео задержания главы Госагентства охраны окружающей среды распространил ГКНБ
Судебный исполнитель вымогал деньги за снятие с ареста недвижимости в Кызыл-Кие
Налоговик вымогала деньги у предпринимательницы в Чуйской области
Против советника министра ЧС дал показания зять Абдиля Сегизбаева
Советник министра чрезвычайных ситуаций подозревается в коррупции
Советника министра чрезвычайных ситуаций арестовали на два месяца
Дело о взятке в $50 тысяч. Заявитель к тендеру не имеет никакого отношения
Суд оправдал милиционеров, обвиняемых в вымогательстве и хранении наркотиков
Популярные новости
Осужденный из&nbsp;ИУ &#8470;&nbsp;1&nbsp;звонил соратникам Атамбаева и&nbsp;интересовался событиями Осужденный из ИУ № 1 звонил соратникам Атамбаева и интересовался событиями
В&nbsp;Джалал-Абадской области задержана крупная партия героина В Джалал-Абадской области задержана крупная партия героина
В&nbsp;Токмаке с&nbsp;рельсов сошли два вагона В Токмаке с рельсов сошли два вагона
В&nbsp;Чуйской области изъято 13,5 килограмма героина В Чуйской области изъято 13,5 килограмма героина
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ+&raquo; стал еще круче! Теперь 20&nbsp;ГБ скоростного интернета! «Переходи на О! СТУДЕНТ+» стал еще круче! Теперь 20 ГБ скоростного интернета!
Кыргызстанцы могут оплачивать банковскими картами прямо со&nbsp;смартфона Кыргызстанцы могут оплачивать банковскими картами прямо со смартфона
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в&nbsp;сети O!Store Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в сети O!Store