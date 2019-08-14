Инспектор Счетной палаты вымогал деньги у сотрудников центра семейной медицины

Антикоррупционная служба ГКНБ КР в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявила факт получения взятки инспектором Счетной палаты Э.К. у сотрудников ЦСМ № 1 Ленинского района. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, Э.К. в апреле 2019 года по итогам проверки требовал 200 тысяч сомов у сотрудников ЦСМ.

В апреле сотрудник ЦСМ № 1 Ш.М. передал 60 тысяч сомов инспектору. Недостающую часть денег, собранную с коллег, намеревался передать позже.

Материалы досудебного производства зарегистрированы по статье 326, часть 1-я (вымогательство взятки) УК КР.

26 июля подозреваемый Э.К. признал вину, и в этот же день в отношении него следственный судья Первомайского района Бишкека избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении Ш.М. Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время ведется следствие.