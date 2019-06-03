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Происшествия

В селе Беловодском два подростка угнали автомобиль

Сотрудники УВД Московского района Кыргызстана по подозрению в угоне авто задержали двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

С заявлением в милицию обратился житель села Беловодского. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 29 на 30 мая со двора дома угнали его автомашину Honda Odyssey.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий работники милиции задержали подозреваемых — 17-летнего Т.Н. и 16-летнего Э.А. Оба являются жителями Московского района Чуйской области. Несовершеннолетние доставлены в ОВД района и переданы следственным органам», — отметили в УВД.
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