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Сюжет: Приграничные конфликты (98)

Стрельба на границе. Кыргызстан и Узбекистан проведут совместное расследование

По факту инцидента на кыргызско-узбекской границе назначено совместное расследование. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе КР. 

Председатель ГПС Уларбек Шаршеев встретился с командующим Погранвойсками СГБ РУз Русланом Мирзаевым.

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«Стороны выехали на место инцидента и обсудили обстановку на кыргызско-узбекской границе. Уларбек Шаршеев и Руслан Мирзаев договорились провести совместное расследование, по результатам которого виновных привлекут к ответственности. Руководители погранведомств подтвердили приверженность строго выполнять определенный главами КР и РУз курс на поддержание мира и спокойствия на совместно охраняемой госгранице», — отметили в ГПС.

Напомним, что пограничники Кыргызстана ранили нарушителя государственной границы. Инцидент произошел на кыргызско-узбекском участке границы в Араванском районе Ошской области.
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