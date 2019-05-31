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Сюжет: Приграничные конфликты (97)

Пограничники Кыргызстана ранили нарушителя границы в Ошской области

Пограничники Кыргызстана ранили нарушителя государственной границы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Инцидент произошел сегодня ночью на кыргызско-узбекском участке границы в Араванском районе Ошской области.

«Несколько граждан Узбекистана незаконно заехали на автомобиле на территорию КР. При попытке скрыться сбили пограничника. Военнослужащие открыли огонь и ранили одного из нарушителей в бедро», — заявили редакции.

В пресс-службе ГПС подтвердили информацию. По ее данным, инцидент произошел в местности Тогуз Булак Араванского района.

«Пограничный наряд обнаружил вблизи границы две автомашины Узбекистана. Водители проигнорировали требование остановиться. Пограничники произвели предупредительный выстрел в воздух, однако машины продолжили движение, и военнослужащие применили оружие. В результате один узбекистанец ранен и госпитализирован», — отметили в Погранслужбе.

В ведомстве сказали, что по данному инциденту состоялся телефонный разговор председателя ГПС Кыргызстана и заместителя председателя СГБ — командующего Пограничными войсками Узбекистана.

«Решено направить в район инцидента пограничных представителей для совместного расследования. Сейчас проходит встреча пограничного представителя КР по Ошской области с узбекским коллегой», — прокомментировали в ГПС.
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