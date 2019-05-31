Подполковник милиции оказался организатором преступной группировки. Он задержан

В Кыргызстане пресечена преступная группировка из действующих сотрудников МВД. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны при передаче обреза гладкоствольного ружья 12-го калибра и патронов, а также подложных государственных номеров оперуполномоченный службы криминальной милиции ОВД Московского района Чуйской области младший лейтенант милиции Казаков и заместитель начальника службы криминальной милиции (СКМ) ГУВД Чуйской области подполковник милиции Расул Казаков.

Один из задержанных попытался скрыться с места преступления на машине ВАЗ 2107, но при преследовании попал в аварию.

Установлено, что задержанный подполковник является организатором преступной группировки, которая планировала разбойные вооруженные нападения на частных предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей товаров народного потребления, и на лиц, занимающихся контрабандным ввозом крупной суммы денежных средств из соседних стран (по предварительным данным, до $5 миллионов).

В рамках досудебного производства материалы зарегистрированы в ЕРПП, а задержанные водворены в СИЗО ГКНБ. Уточняется, что сотрудники ГКНБ предотвратили готовившееся резонансное преступление, которое в последующем осталось бы не раскрытым, поскольку эта ОПГ была организована и действовала под руководством работников правоохранительных органов.