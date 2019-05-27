Факты и доводы члена политсовета СДПК Эрмека Окенова и его супруги Т.Турсуналиевой о том, что к ним в дом ворвались неизвестные, не нашли своего подтверждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что досудебное производство прекращено за отсутствием события преступления.

«Супруга Эрмека Окенова пояснила, что 11 мая к ней домой пришли две неизвестные женщины и сказали, что ее муж пытался изнасиловать дочь одной из них. Когда она ответила, что мужа нет, женщины ушли, сказав, что напишут заявление в РОВД. На следующий день, со слов заявительницы, к ней пришли трое неизвестных мужчин. Один был в гражданской одежде, двое — в камуфляжной форме. Последние были с оружием, похожим на автомат Калашникова. Один из пришедших представился следователем УВД Октябрьского района Эльдаром Мукашевым, показал удостоверение и какие-то бумаги. С содержанием документов она не смогла ознакомиться, так как растерялась, увидев вооруженных людей. Неизвестные требовали явиться Эрмеку Окенову в УВД Октябрьского района и уехали, взяв номера мобильных телефонов», — сообщили в ГУВД.

Милиционеры, по словам супруги члена СДПК, приезжали на машине неизвестной марки с синими различительными полосами по бокам и мигалками, госномер автомашины не запомнила.

«Когда на место прибыли настоящие милиционеры, Т.Турсуналиева категорически отказалась писать заявление. Сам Эрмек Окенов написал заявление, оно было зарегистрировано в ЕРПП. Допрошенные соседи заявителя показали, что никаких людей в камуфляжной форме и автомашин с синими полосами и мигалками возле дома Окенова не видели. Были просмотрены камеры наружного видеонаблюдения близлежащих улиц, однако в этот день какие-либо служебные автомашины, в том числе милицейские, не были зафиксированы», — отметили в ГУВД.

В ведомстве добавили, что следователь Эльдар Мукашев ни в одном РОВД Бишкека не числится.

«В рамках проводимого досудебного производства Т.Турсуналиева предложила следователю предоставить табуляграмму входящих и исходящих звонков мобильного оператора. Однако по прошествии нескольких дней передумала это делать. С санкции суда была произведена выемка звонков Т.Турсуналиевой. По полученным распечаткам с 7 по 15 мая, кроме родственников и мужа, ей никто не звонил. Показания супруги Эрмека Окенова не подтверждаются. Женщина представила справку из медучреждения о том, что проходит амбулаторное лечение, поэтому на допрос являться не может», — проинформировали в ГУВД.

Напомним, член политсовета СДПК Эрмек Окенов заявил, что неизвестные в милицейской форме ворвались к нему в дом и обвинили его в попытке изнасилования.

В ГУВД Бишкека пояснили, что в отношении члена политсовета оперативно-следственных мероприятий не проводят.