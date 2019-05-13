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Общество

Член политсовета СДПК Эрмек Окенов написал заявление в милицию

Член политсовета СДПК Эрмек Окенов написал заявление в УВД Ленинского района по факту незаконного проникновения к нему в дом неизвестных людей. Об этом 24.kg сообщили в партии. 

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Эрмек Окенов требует установить личности ворвавшихся к нему в дом людей и привлечь их к ответственности.

Неизвестные в милицейской форме ворвались в дом члена политсовета Эрмека Окенова и обвинили его в попытке изнасилования.

В ГУВД Бишкека пояснили, что в отношении члена политсовета оперативно-следственных мероприятий не проводят.
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