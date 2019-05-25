Мужчина избил, затащил девушку в джип и надел ей наручники. Его задержали

Оперативниками службы криминальной милиции УВД Первомайского района задержали подозреваемого в похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, мужчина азиатской внешности ночью 20 мая в 23.40 возле одного из домов микрорайона «Юг-2» насильно затащил 23-летнюю девушку в джип, надел наручники, избил и увез в неизвестном направлении. С заявлением в УВД обратилась сестра похищенной.

Данный факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Первомайского района, начато досудебное производство. Милиционеры в тот же день задержали подозреваемого и водворили в ИВС Бишкека.