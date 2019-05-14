В Токмаке милиция задержала мужчин, ограбивших 80-летнего пенсионера

В Токмаке по подозрению в разбойном нападении милиция задержала двоих мужчин. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его данным, 10 мая с заявлением в органы внутренних дел обратился 80-летний М.Х. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые проникли в его дом и украли более 12 тысяч сомов.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий милиция задержала двоих мужчин. Они неоднократно судимы. Задержанные водворены в СИЗО-1 Бишкека. Досудебное производство продолжается», — добавили в ГУВД.