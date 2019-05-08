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Происшествия

Задержан подозреваемый в разбойных нападениях на магазины в Бишкеке

Оперативники Службы криминальной милиции ГУВД Бишкека задержали подозреваемого в серийных разбоях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, 6 мая неизвестный, угрожая ножом, напал на реализаторов одного из магазинов. Грабеж не удался, и мужчина скрылся.

Начато досудебное производство по статье 202 части 3 (разбой) УК КР.

По подозрению задержан О.А., 1998 года рождения, который специализировался на разбойных нападениях на торговые павильоны и магазины.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека

Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время О.А. дает признательные показания по нескольким фактам разбойных нападений. Проводятся дополнительные следственно-оперативные действия по выявлению его возможной причастности к другим преступлениям.
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