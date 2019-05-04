Женщина пыталась вылететь в Стамбул из Бишкека по чужому паспорту

В аэропорту «Манас» гражданка Кыргызстана пыталась вылететь за границу по чужому паспорту. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе.

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Уточняется, что женщина пыталась вылететь в Стамбул.

«При прохождении паспортного контроля женщина предъявила пограничному наряду общегражданский паспорт на имя 28-летней Н.Д. В ходе проверки документа пограничники выявили несоответствие фотографии в паспорте с внешностью предъявителя документа. Задержанная призналась, что действительно использовала чужой паспорт для выезда за пределы республики. После составления соответствующих документов женщина была передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ», — сообщили в Погранслужбе.