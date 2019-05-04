13:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Женщина пыталась вылететь в Стамбул из Бишкека по чужому паспорту

В аэропорту «Манас» гражданка Кыргызстана пыталась вылететь за границу по чужому паспорту. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе.

Читайте по теме
В аэропорту «Манас» россиянин пытался покончить с собой. Его задержали

Уточняется, что женщина пыталась вылететь в Стамбул.

«При прохождении паспортного контроля женщина предъявила пограничному наряду общегражданский паспорт на имя 28-летней Н.Д. В ходе проверки документа пограничники выявили несоответствие фотографии в паспорте с внешностью предъявителя документа. Задержанная призналась, что действительно использовала чужой паспорт для выезда за пределы республики. После составления соответствующих документов женщина была передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ», — сообщили в Погранслужбе.
Ссылка:
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
В стерильной зоне аэропорта «Манас» три месяца живет человек без гражданства
Сильный снегопад. Аэропорт «Манас» закрыт до 11.00
Последствия непогоды. В аэропорту «Манас» задержаны 10 рейсов
В аэропорту «Манас» началась эвакуация. Поступил звонок о взрывном устройстве
Авиация Кыргызстана. Мечты о европейском небе и новые аэропорты
В аэропорту «Манас» густой туман. Вновь задержано несколько рейсов
Вылет самолета из Бишкека в Ош задержали на 3,5 часа
Туман рассеялся. Аэропорт «Манас» работает в штатном режиме
В аэропорту «Манас» сильный туман. Задержаны семь рейсов
В аэропорту «Манас» нашли ошибки в указателе
Популярные новости
Мужчина привязал ребенка к&nbsp;машине и&nbsp;протащил его несколько метров в&nbsp;Бишкеке Мужчина привязал ребенка к машине и протащил его несколько метров в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали адвоката за&nbsp;вымогательство взятки В Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали адвоката за вымогательство взятки
Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак
На&nbsp;границе опять конфликт. Жители Воруха разбили стекло машины главы Ак-Сая На границе опять конфликт. Жители Воруха разбили стекло машины главы Ак-Сая
Бизнес
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
В&nbsp;Бишкеке прошла акция &laquo;Посади деревО!&raquo; В Бишкеке прошла акция «Посади деревО!»
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии