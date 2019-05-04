В аэропорту «Манас» россиянин пытался покончить с собой. Его задержали

В международном аэропорту «Манас» мужчина пытался совершить суицид. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что 3 мая мужчина выхватил гвоздь и стал себя им колоть. Его остановили пограничники.

В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили эту информацию. Ранее гражданин России был снят с рейса за неадекватное поведение.

«Мужчину сняли с рейса Бишкек — Стамбул представители авиакомпании за то, что он неадекватно себя вел. После этого в пункте досмотра он выхватил гвоздь и стал себя им бить по венам. Когда пограничники пытались его остановить, мужчина набросился на них. В итоге сотрудники Погранслужбы его задержали и передали транспортной милиции», — сообщили в ведомстве.